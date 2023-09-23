اليوم الجمعة آخر أيام الصيف .. فلكيا

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن دخول فصل الخريف لا يعني بأن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر ولكن التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئا فشيئا وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجويّة وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء ، لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة باستمرار ً،كما أنه يُعـد البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربيّة، حيثُ تكثُر حالات عدم الاستقرار الجوي، بما في ذلك في شبه الجزيرة العربية، وترتفع فيه فُرص تساقُط الأمطار الرعديّة في منطقة الخليج العربي.
يُذكر أن بداية فصل الخريف ستضع حداً لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.
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