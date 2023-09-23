أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار دليل "تغطية المباني تحت الإنشاء" الواقعة على الشوارع التجارية ضمن مساعيها؛ للمساهمة في الحدّ من التشوه البصري، والتوعية حول الاشتراطات التنظيمية والبلدية في مناطق الأعمال الإنشائية داخل المدن، مؤكدة أن هذا الإلزام بتطبيق ما ورد في الدليل سيحافظ على السلامة وسيسهم في تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية وتراخيصها وفق معايير موحدة تحسّن من جودة المشهد الحضري وتسهم في استدامته.

الحماية من آثار البناء

وأوضحت الوزارة، أن قرار إلزامية تغطية المباني تحت الإنشاء الواقعة على الشوارع التجارية يأتي بهدف حماية العاملين والمارّة والمباني المجاورة من آثار البناء، حيث تضمن القرار إجراءاتٍ تطبّق حسب حالة إنشاء المبنى؛ وتمنح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للتطبيق تبدأ من تاريخ اعتماد الدليل، بينما فرضت على المباني التي لم تصدر رخصة بنائها متطلبات يُلزم بتطبيقها المكتب الهندسي المعتمد، مثل: إضافة نوع تغطية المبنى، ومواصفات المواد المستخدمة للتغطية أثناء إعداد مخططات المبنى، والتأكد من تنفيذ التغطية، وعمل الصيانة الدورية، والرفع إلى الجهات ذات العلاقة في حال عدم التزام المقاول باشتراطات التغطية، إذ سيبدأ إلزام المقاولين بتغطية المباني تحت الإنشاء اعتباراً من 12 / 3 / 1445هـ، وستطبق الغرامات بحق المخالفين.

التغطية الموحدة

التغطية الكاملة للمباني تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوجة من البوليستر أو مادة البولي إيثلين العالي الكثافة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية وبلون موحد، وتثبت خارج السقالات المحيطة بالمبنى من الخارج، وتهدف إلى عزل منطقة الأعمال عن الشارع ومستخدميه وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع إضافة إلى معالجة التشوه البصري على الشوارع التجارية في المدينة.

التغطية الجمالية

تغطية كامل المباني تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوجة من البوليستر أو مادة البولي إيثلين العالي الكثافة أو مواد مخصصة لتغطية المباني مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ويطبع عليها صور ورسومات جمالية وفتوغرافية للمبنى او بيانات ومعلومات للمنشأة المقامة باستخدام الحاسب الآلي. وتثبت خارج السقالات المحيطة بالمبنى من الخارج، وتهدف إلى عزل منطقة الأعمال عن الشارع ومستخدميه وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع إضافة إلى معالجة التشوه البصري وإضافة طابع جمالي على الشوارع التجارية في المدينة.

أحكام عامة

- تغطية المباني بارتفاع 2.​5 متر كحد أدنى.

- تغطية 40% من المبنى في حال تجاوز المبنى 10 أدوار.

- إزالة التغطية للمبنى عند الانتهاء من التشطيبات الخارجية.

- يمكن استبدال نوع التغطية من الموحد إلى الجمالي للمبنى بعد أخذ موافقة الأمانة/ البلدية.

- يلتزم المقاول بعمل صيانة دورية لغلاف المبنى واستبدال الأجزاء التالفة.

- لا يسمح بالإعلانات التجارية إلا بموافقة الأمانة/ البلدية.

- فحص الرصيف بعد انتهاء أعمال التنفيذ للتأكد من عدم وجود أضرار ناتجة عن الإنشاءات.