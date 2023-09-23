الاتفاق يوافق على انضمام اللاعب الإنجليزي لينغارد إلى تدريبات الفريق لمدة شهر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 سبتمبر 2023, 9:06 مساءً

وافقت إدارة نادي الاتفاق برئاسة سامر المسحل على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، وذلك لمدة شهر. ويأتي اختيار لينغارد للاتفاق لما يمتلكه من تاريخ وعراقة، إلى جانب نجومية لاعبي الفريق، واحترافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي. يُشار إلى أن مواطنه ستيفن جيرارد يتولى الإدارة الفنية لفريق الاتفاق، كما يضم الفريق جوردان هندرسون لاعب منتخب إنجلترا. ويعتبر لينغارد (30 سنة) لاعبًا حُرًّا؛ وبالتالي يمكنه التعاقد مع أي فريق خارج فترات القيد الدولية، التي انتهت مطلع الشهر الحالي. وكان اللاعب قد قضى 22 عامًا في مانشستر يونايتد؛ إذ انضم إلى أكاديمية النادي في سن السابعة، قبل أن يغادر إلى فريق نوتنغهام فورست الصيف الماضي.

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