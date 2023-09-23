"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم الوطني الـ93

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 سبتمبر 2023, 9:32 مساءً

تُقيم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية احتفالية كبرى بمناسبة اليوم الوطني الـ93 على مدار يومين في 3 مناطق مختلفة داخل نطاق المحمية تتوزع بين لينة، وقبة، وتربة حائل. وتفصيلاً، أوضحت الهيئة لـ"الخليج 365" أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني تقام يومي السبت والأحد 23 - 24 سبتمبر من الساعة الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء في ملعب لينة، والسوق الشعبي في قبة (سوق الجمعة)، وملعب تربة حائل. وتتضمن الفعاليات استعراضاً لتاريخ المملكة وإنجازاتها والعديد من الأنشطة الاجتماعية والفنية بمشاركة فعالة لأهالي المجتمع المحلي، تشمل أداء الفنون التراثية مثل العرضة والشيلات والاستعراضات الشعبية مع مشاركة الأسر المنتجة وصناع الحرف اليدوية مع مسابقات وتوزيعات وأنشطة للأطفال وكافة أفراد الأسرة. وتعمل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في إطار المستهدفات الإستراتيجية للمحميات الملكية وتشمل حماية الحياة الفطرية وزيادة الغطاء النباتي والتشجير وتعزيز السياحة البيئة وتوفير فرص العمل وتفعيل دور المجتمع المحلي ورعاية التراث والمواقع التاريخية وتعزيز جهود الاستدامة البيئية. وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة بامتدادها على نحو 91,500 كيلومتر مربع وتحظى بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد يشمل نحو 60 نوعاً من الحيوانات من بينها كائنات نادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي والنعام العربي وأكثر من 180 نوعاً نباتياً.

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