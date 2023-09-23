انت الان تتابع رئيس بلدية ظهران الجنوب يرفع التهاني للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 سبتمبر 2023, 9:35 مساءً

قال رئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب المهندس أحمد بن محمد بن عوير، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني: في هذا اليوم المجيد يوم الوطن العظيم 93 يسعدني أن أزف أغلى التهاني لقيادتنا الرشيدة وولاة أمرنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي العظيم وللوطن الغالي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ونحن ننعم بالخيرات والأمن والأمان والعيش الرغيد. نتذكر في هذا اليوم أمجاد أولئك الرجال والأبطال العظماء الذين وحدوا المملكة العربية السعودية مع المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه. وفي التفاصيل، أضاف "بن عوير": في هذه المناسبة فإن فخرنا يتزايد بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا العهد الزاهر باكتمال الرؤية الطموحة 2030 م، وظهور ثمارها على أرجاء الوطن الغالي الذي تتفيأ الظلال الوارفة بتوجيهات ولاة الأمر فأصبحت من الدول العظمى بفضل الله ثم بفضل جهود الدولة حرسها الله ولن ندخر جهداً مع جميع القطاعات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص في تطويرها وتحقيق توجهات ولاة أمرنا حفظهم الله. وتابع: نحن جنود الوطن وحماة حدوده وتحت رهن إشارة ولاة الأمر في الليل والنهار والوطن محفوظ بحفظ الله ثم بالعيون الساهرة من جنودنا المرابطين فلهم تحية إكبار في يوم الوطن العظيم 93 وبهم نفتخر ونعلن للعالم كلنا حماة الوطن وجنود ولاة الامر، فأدام الله عز الوطن وأعلى شأنه في ظل قيادتنا الرشيدة رعاهم الله وأدام ملكهم.

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