"الفهاد": في اليوم الوطني تتجسد معاني الولاء للقيادة والاعتزاز والانتماء لوطننا الشامخ

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محمد بن مسعود - الدمام - رفع مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وإلى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وإلى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويديم أمنه وأمانه واستقراره.

وفي التفاصيل، قال "الفهاد": "يحل علينا اليوم الوطني في ذكراه الثالثة والتسعين التي تتجسد فيه معاني الولاء لقيادتنا الرشيدة - حفظها الله - والاعتزاز والانتماء لوطننا الشامخ، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، والمشاركة في البناء لتحقيق المستهدفات وفق رؤية السعودية 2030، وما تتضمنه من برامج ومبادرات طموحة الأمر الذي يعكس مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة مما يعطي رسالة واضحة للعالم أجمع إلى ما تنعم به المملكة من أمن وأمان وتقدم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

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