انت الان تتابع في سؤاله عن احتفاله باليوم الوطني السعودي.. "رونالدو": "أنا أحب هذا البلد الجميل.. وأنا سعيد هنا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 سبتمبر 2023, 10:46 مساءً

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، إن فريقه قدَّم مباراة قوية أمام منافس قوي، وذلك بعد الفوز «4-3» على الأهلي في مواجهة كلاسيكو جولة «نحلم ونحقق» على ملعب الأول بارك أمس الجمعة. وتابع رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «المباراة كانت قوية من الفريقين، والأهلي يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ». وعن تسجيله ثنائية في فوز الفريق، واعتلائه صدارة الهدافين، قال: «أحب اللعب، وأستمتع بكرة القدم، ولكن المهم عندي هو فوز الفريق». وفي سؤال عن احتفاله باليوم الوطني أجاب رونالدو: «كما قلت سابقًا، أنا أحب هذا البلد الجميل، وأنا سعيد هنا». وأضاف: «الناس هنا طيبون، ويحبون كرة القدم. الدوري تطوَّر، وأصبح هناك لاعبون من طراز عالٍ. سأسعى لتقديم الكثير؛ فهذا الشعب يستحق المزيد».

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