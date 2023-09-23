شكرا لقرائتكم خبر تخصيص «صناع السعادة 2 » لتطوير وتأهيل كوادر الترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للترفيه أمس الأول النسخة الثانية من مبادرتها «صناع السعادة» المخصصة لتأهيل وتطوير وتدريب الكوادر البشرية في قطاع الترفيه، عبر مجموعة من البرامج التعليمية والتدريبية بالتعاون مع عدد من الجامعات والأكاديميات العالمية المتخصصة في قطاع الترفيه ومجالاته المتعددة وذلك في حفل أقيم في العاصمة الرياض.

وشهد حفل إطلاق المبادرة هذا العام توقيع عدد من مذاكرات التفاهم والاتفاقيات بين الهيئة العامة للترفيه وعدد من الجهات بهدف تعزيز أوجه التعاون، ودعم التوظيف في قطاع الترفيه، وتدريب وتطوير الكوادر البشرية لتنمية قطاع الترفيه.

وشملت الاتفاقيات التي وقعها نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والشؤون الإدارية في الهيئة العامة للترفيه المهندس أيمن المشهوري مع ممثلي صندوق تنمية الموارد البشرية، والمركز الوطني للتعليم الالكتروني، والكلية التطبيقية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، واتفاقية مع جامعة اليمامة. كما جرى خلال حفل الإطلاق تكريم عدد من شركاء النجاح.

ويأتي في مقدمة برامج المبادرة التي أطلقتها الهيئة هذا العام برنامج «قادة الترفيه» الذي يهدف لتطوير مهارات ملاك وموظفي الشركات من أصحاب المناصب القيادية في قطاع الترفيه لمدة تصل إلى 6 أشهر، من خلال مجموعة ورش عمل، ودورات تدريبية، وجلسات إرشادية، وزيارات ميدانية دولية.

ويمثل برنامج «زمالة الترفيه» أحد أبرز البرامج التي تقدمها المبادرة، حيث ستكون مدته 4 أشهر، ويسعى لتدريب ذوي الخبرة المتوسطة عبر ورش عمل حضورية ودراسة عن بعد، وزيارات دولية تعنى بتطوير مهاراتهم في المجالات الترفيهية، من خلال المواءمة بين التعليم النظري والتطبيق العملي المباشر، بالتعاون مع عدد من الجامعات والشركات العالمية، وقادة الصناعة الترفيهية المحلية والدولية.

وتتيح المبادرة لعدد من المتدربين المشاركة في برنامج تأهيلي ينتهي بتوظيفهم في قطاع الترفيه.