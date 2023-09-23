التعليم والتوعية يقللان الإصابة بالزهايمر

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ويصادف اليوم العالمي للزهايمر الـ 21 من شهر سبتمبر؛ الذي تحتفي به دول العالم ومن ضمنها المملكة؛ بمنظومة من الأنشطة والفعاليات والحملات التوعوية والتثقيفية، التي تهدف لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع بخطورة هذا المرض وطرق الحماية منه، الذي يصيب كبار السن غالبا، يبدأ بفقدان خفيف للذاكرة يؤثر على الشخص المصاب في أجزاء من الدماغ التي تتحكم في الفكر والذاكرة واللغة.
من جهتها واكبت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر اليوم العالمي للزهايمر، بإطلاق حملاتها التوعوية التي تسعى من خلالها لإيصال ونشر الوعي عبر كافة القنوات المتاحة للجمهور العام، بكافة الوسائل المتاحة الكترونيا، وتنظيم المحاضرات، إيمانا منها بأهمية الاحتفاء بهذا اليوم، وذلك برفع مستوى الوعي العام بمرض الزهايمر، من خلال تثقيف شرائح المجتمع المختلفة حول المرض، وتقديم الدعم والمساندة لمرضى الزهايمر، وتحسين المستوى الصحي والمعيشي لهم.
ودعت الجمعية لمراعاة الأبعاد الإنسانية التي تتمثل في تعزيز التضامن المجتمعي مع معاناة مرضى الزهايمر.
جهود دعم المرضى:
- نشر الوعي عبر كافة القنوات المتاحة للجمهور العام.
- رفع مستوى الوعي العام بمرض الزهايمر.
- تقديم الدعم والمساندة لمرضى الزهايمر.
- تحسين المستوى الصحي والمعيشي لهم.
- تعزيز التضامن المجتمعي مع معاناة المرضى.
- تأمين العلاج والأجهزة المساندة لهذه الفئة الغالية.
- تقديم الدعم والمشورة لعائلات المصابين.
- تطوير الخدمات والرعاية المقدمة للمرضى.
- توفير أحدث الإمكانات والخدمات السريرية والمنزلية.
- تنمية مهارات العاملين في مجال رعاية المرضى.
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