التعليم والتوعية يقللان الإصابة بالزهايمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمكن للتعليم والتوعية عن المرض والتوجيه بتغيير نمط الحياة، واتباع أسلوب صحي؛ التقليل من خطر الإصابة بالزهايمر وخاصة فيما يتعلق بترسيخ الرأي العام والمجتمعي القادر على تجاوز المصاعب التي يواجهها مريض الزهايمر، ويساعده على الاندماج في المجتمع، وفقا لوزارة الصحة التي أكدت على تطوير الخدمات المقدمة للمرضى والعناية بهم في جميع مراحل المرض.

ويصادف اليوم العالمي للزهايمر الـ 21 من شهر سبتمبر؛ الذي تحتفي به دول العالم ومن ضمنها المملكة؛ بمنظومة من الأنشطة والفعاليات والحملات التوعوية والتثقيفية، التي تهدف لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع بخطورة هذا المرض وطرق الحماية منه، الذي يصيب كبار السن غالبا، يبدأ بفقدان خفيف للذاكرة يؤثر على الشخص المصاب في أجزاء من الدماغ التي تتحكم في الفكر والذاكرة واللغة.

من جهتها واكبت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر اليوم العالمي للزهايمر، بإطلاق حملاتها التوعوية التي تسعى من خلالها لإيصال ونشر الوعي عبر كافة القنوات المتاحة للجمهور العام، بكافة الوسائل المتاحة الكترونيا، وتنظيم المحاضرات، إيمانا منها بأهمية الاحتفاء بهذا اليوم، وذلك برفع مستوى الوعي العام بمرض الزهايمر، من خلال تثقيف شرائح المجتمع المختلفة حول المرض، وتقديم الدعم والمساندة لمرضى الزهايمر، وتحسين المستوى الصحي والمعيشي لهم.

ودعت الجمعية لمراعاة الأبعاد الإنسانية التي تتمثل في تعزيز التضامن المجتمعي مع معاناة مرضى الزهايمر.

جهود دعم المرضى: