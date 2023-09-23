اختيار 16 سفيرا لميثاق الملك سلمان العمراني

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وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة، أن إطلاق برنامج سفراء الميثاق يأتي إيمانا من الهيئة في دعم وتمكين مجتمع العمارة والتصميم، والسعي لتحقيق رؤيتها الطموحة للنهوض بالقطاع وتنميته بمختلف جوانبه التنظيمية والاقتصادية والتعليمية، وإثراء وتطوير المحتوى والمشاركة المجتمعية.
وقالت «إن دور السفراء الهام سيحقق رحلة مليئة بالإلهام بخبراتهم وتأثيرهم، إلى جانب جهودهم المبذولة للإسهام في إيجاد بيئات عمرانية تستند على الموروث الثقافي والبيئي في مملكتنا الحبيبة لتحقيق التميز في القطاع والارتقاء به».
من جانبهم، أعرب السفراء عن بالغ شكرهم وامتنانهم لهيئة فنون العمارة والتصميم نظير اختيارهم سفراءَ للميثاق، مؤكدين التزامهم بنقل رسالة الميثاق، ونشر الوعي عن قِيَمِه.
أهداف البرنامج:
- تعزيز رسالة الميثاق وقيمه بين مختلف شرائح مجتمع العمارة والتصميم.
- الإسهام في إثراء المعرفة والتجارب ورفع مستوى الوعي حول أهمية الميثاق.
- زيادة المعرفة وتعزيز أفضل الممارسات العمرانية التي تتضمنها منهجية الميثاق بطرق وأساليب محفزة.
- تعزيز قيم الميثاق العمرانية والتي تشمل الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملاءمة العيش، والابتكار، والاستدامة.
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