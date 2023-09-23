سماء المملكة تشع بالألعاب النارية

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وتنظم الهيئة العامة للترفيه في اليوم الوطني السعودي الـ93 عروضا للألعاب النارية عند التاسعة مساء في أكثر من 15 موقعا مختلفا، إذ تتوزع مناطق المشاهدة ما بين بوليفارد رياض سيتي في الرياض، والبروميناد في جدة، ومتنزه الملك عبدالله في الدمام، وكورنيش الخبر الشمالي، ومتنزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، ومتنزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.
ويمكن أيضا مشاهدة الألعاب النارية في أبها من حديقة السد بشارع الفن، وفي المدينة المنورة من حديقة الملك فهد المركزية، وفي حائل من متنزه السلام، وتبوك من حديقة النظيم المركزية، وفي الباحة من متنزه الأمير حسام، وفي سكاكا من حديقة أمانة الجوف، وفي جازان من ممشى طريق الكورنيش، وفي نجران من حديقة إسكان حي الجامعة، وفي الطائف بالقرب من متنزه الملك عبدالله، وفي عرعر من برج المياه.
وستقام في اليوم نفسه عروض مخصصة لطائرات الدرونز في سماء الرياض وتحديدا بالقرب من منطقة بوليفارد رياض سيتي، حيث ستشكل لوحات وطنية تعانق السماء، تتصدرها صورة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وعلم المملكة، حيث ستنقل هذه العروض على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.
مواقع العروض:
- بوليفارد رياض سيتي في الرياض.
- البروميناد في جدة.
- متنزه الملك عبدالله في الدمام.
- كورنيش الخبر الشمالي.
- متنزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء.
- متنزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.
- حديقة السد بشارع الفن بأبها.
- حديقة الملك فهد المركزية في المدينة.
- متنزه السلام في حائل.
- حديقة النظيم المركزية بتبوك.
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