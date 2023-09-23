56% من المواطنين يقضون اليوم الوطني بالمنزل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى المركز الوطني للاستطلاعات التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاعا حول آراء المواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بمشاركة عدد من المواطنين من مختلف مناطق المملكة.

وجاءت نتائج الاستطلاع أن 56% من المواطنين سيقضون اليوم الوطني في المنزل برفقة الأهل أو الأصدقاء، بينما 35% سيذهبون لحضور فعاليات ترفيهية، فيما أشار 9% إلى أنهم سيتجولون في مدنهم وشوارعها مشاركين الناس بهجتهم.

وعما يعنيه لهم مشاهدة أفضل لاعبي العالم وهم يلعبون في الدوري السعودي، أشار 53% من العينة إلى أن ذلك يعني لهم تعزيز صورة المملكة في العالم كوجهة سياحية، الأمر الذي يعني أن أكثر من نصف العينة يرون في وجود نخبة لاعبي العالم في الملاعب السعودية بعدا استثماريا للبلاد ووعيا بأهمية السياحة للبلاد.

وحول أكثر ما يدعوا للفخر بالوطن في يومه المجيد، قال 46% من العينة إنهم يتمنون رؤية فيلم يلقي إضاءات على محطات التنمية والتطور في المملكة، واختار 40% فيلما روائيا يجسد استعادة جلالة الملك عبدالعزيز للرياض سنة 1319هـ، فيما فضل 14% من العينة مشاهدة فيلم يحكي قصة اكتشاف النفط في المملكة والبدء في تصديره.

نتائج الاستطلاع:

56% سيقضون اليوم الوطني في المنزل.

35% سيذهبون لحضور فعاليات ترفيهية.

9% سيتجولون في مدنهم وشوارعها.

أكثر ما يدعو للفخر