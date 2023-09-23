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ميادين جدة تتزين بـ3500 علم ولوحة

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- بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة محافظة جدة نحو 3000 علم بشوارع محافظة جدة، وما يزيد على 500 لوحة تحمل الهوية الوطنية، تزينت بها الميادين والطرقات، وتمت إضاءة أكثر من 2000 إنارة في أرجاء المحافظة، ضمن استعداداتها لاحتفال اليوم الوطني الـ93 «نحلم .2. ونحقق».

وأوضح مدير خدمة المجتمع في أمانة جدة ماجد السلمي، أن اللون الأخضر سيضيء كلا من مبنى الأمانة الرئيس، وبلديتي طيبة وأبحر الفرعيتين، وميادين الكرة الأرضية والقناديل والتحلية، وطريق الأمير عبد المجيد، وشارع السلام، والكورنيش الأوسط، طوال 3 أيام.

يذكر أن أمانة جدة كثفت جهودها في تهيئة المرافق السياحية بالمدينة، كالحدائق والساحات العامة والشواطئ، لاستقبال المتنزهين خلال اليوم الوطني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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