شكرا لقرائتكم خبر ميادين جدة تتزين بـ3500 علم ولوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة محافظة جدة نحو 3000 علم بشوارع محافظة جدة، وما يزيد على 500 لوحة تحمل الهوية الوطنية، تزينت بها الميادين والطرقات، وتمت إضاءة أكثر من 2000 إنارة في أرجاء المحافظة، ضمن استعداداتها لاحتفال اليوم الوطني الـ93 «نحلم .2. ونحقق».

وأوضح مدير خدمة المجتمع في أمانة جدة ماجد السلمي، أن اللون الأخضر سيضيء كلا من مبنى الأمانة الرئيس، وبلديتي طيبة وأبحر الفرعيتين، وميادين الكرة الأرضية والقناديل والتحلية، وطريق الأمير عبد المجيد، وشارع السلام، والكورنيش الأوسط، طوال 3 أيام.

يذكر أن أمانة جدة كثفت جهودها في تهيئة المرافق السياحية بالمدينة، كالحدائق والساحات العامة والشواطئ، لاستقبال المتنزهين خلال اليوم الوطني.