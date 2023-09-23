السيارات الكلاسيكية تثري فعاليات اليوم الوطني

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وتنظيم زيارات لها خاصة خلال فعاليات اليوم الوطني لنقل التراث للأجيال الحالية.
وأوضح مالك المتحف صياح الشمري، أن هذه السيارات كان يكثر استخدامها بمنطقة الحدود الشمالية، وأكثر السيارات استخداما لتوصيل الحجاج من منطقة الحدود الشمالية إلى مكة المكرمة قبل عقود مضت، منها FORD F600 موديل 1968م، وشيفروليه موديل 1958م، وهي أول سيارة تأتي بدفع رباعي، وغيرها.
وأشار إلى أن هذه السيارات التراثية تحتاج كثيرا من الرعاية والاهتمام، وغالبا ما تتطلب قدرا كبيرا من الصيانة، حتى باتت اليوم قطعا فنية تلامسها تكنولوجيا الحاضر، للمحافظة على جمالية الماضي فيها، واستعراضها في كثير من الفعاليات المتنوعة.
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