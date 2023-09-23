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ما بين عام وعام.. وطن يسمو وعزيمة تعلو

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- بواسطة أيمن الوشواش - بعزيمة شعب ورؤية فذة تتألق مملكتنا الغالية بالمنجزات والأحداث المهمة التي ترسخ في أذهان الجميع.. وفي كل عام نحتفل المملكة في الـ23 من سبتمبر باليوم الوطني تخليدا لذكرى توحيد بلادنا تحت راية «لا إله إلا الله، محمد رسول الله» وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية، وتتويج مسيرة نهضة ورفاهية واستقرار ويوافق هذا العام اليوم الوطني الـ93 يوم السبت، ومهما اختلفت الأيام يظل تاريخ 23 سبتمبر محفورا في قلب كل سعودي، ويستذكر أبناء هذا الوطن العظيم ومن يقيمون على أرضه يوما مجيدا أضحى فيه الإنسان السعودي شامخا يعتز بدينه ووطنيته.

اليوم الوطني في عشر سنوات:
93
2023 السبت
92
2022 الجمعة
91
2021 الخميس
90
2020 الأربعاء
89
2019 الاثنين
88
2018 الأحد
87
2017 السبت
86
2016 الجمعة
85
2015 الأربعاء
84
2014 الثلاثاء
83
2013 الاثنين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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