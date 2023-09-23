ما بين عام وعام.. وطن يسمو وعزيمة تعلو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعزيمة شعب ورؤية فذة تتألق مملكتنا الغالية بالمنجزات والأحداث المهمة التي ترسخ في أذهان الجميع.. وفي كل عام نحتفل المملكة في الـ23 من سبتمبر باليوم الوطني تخليدا لذكرى توحيد بلادنا تحت راية «لا إله إلا الله، محمد رسول الله» وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية، وتتويج مسيرة نهضة ورفاهية واستقرار ويوافق هذا العام اليوم الوطني الـ93 يوم السبت، ومهما اختلفت الأيام يظل تاريخ 23 سبتمبر محفورا في قلب كل سعودي، ويستذكر أبناء هذا الوطن العظيم ومن يقيمون على أرضه يوما مجيدا أضحى فيه الإنسان السعودي شامخا يعتز بدينه ووطنيته. اليوم الوطني في عشر سنوات:

93

2023 السبت

92

2022 الجمعة

91

2021 الخميس

90

2020 الأربعاء

89

2019 الاثنين

88

2018 الأحد

87

2017 السبت

86

2016 الجمعة

85

2015 الأربعاء

84

2014 الثلاثاء

83

2013 الاثنين

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