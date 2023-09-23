شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره في نيكاراغوا يبحثان سبل تطوير العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا.

وجاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78.

العلاقات الثنائية بين السعودية ونيكاراغوا

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف.

كما بحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

يذكر أنه حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.