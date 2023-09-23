شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر جيرارد - نجم إنجليزي يظهر في تدريبات الإتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي الاتفاق السعودي، عن مشاركة اللاعب الإنجليزي الدولي جيسي لينجارد في تدريبات فارس الدهناء لمدة شهر تحت قيادة ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق.

وبات الإنجليزي الدولي جيسي لينجارد البالغ من العمر 30 عامًا، لاعبًا حرًا عقب انتهاء تعاقده مع نوتنجهام فورست في يوليو الماضي.

وذكر الاتفاق في بيان رسمي عبر حسابه في تويتر: “لقد وافقت إدارة نادي الاتفاق برئاسة سامر المسحل على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب اللاعب الإنجليزي جيسى لينجارد بالانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ وذلك لمدة شهر”.

وتابع بيان فارس الدهناء: “يأتي اختيار لينجارد لفارس الدهناء لما يمتلكه من تاريخ وعراقة، إلى جانب نجومية لاعبي الفريق واحترافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي”.

مسيرة جيسي لينجارد

بدأت مسيرة جيسي لينجارد في مانشستر يونايتد بشكل رسمي في عام 2014، وسرعان ما أصبح لاعبا أساسيا في التشكيلة الأساسية، وتميز بمهاراته الفردية وقدرته على التسجيل من مواقع مختلفة، مما جعله لاعبا محبوبا من قبل الجماهير

وفي موسم 2017/2018، خطف النجم الإنجليزي الأضواء بأداءه المتميز وتألقه في المباريات الكبرى، حيث سجل أهدافا هامة وقاد فريقه للفوز بالعديد من البطولات.

ولعب لينجارد دورًا مهمًا في فوز مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2016 وكأس الرابطة الإنجليزية في عام 2017، كما شارك في تحقيق المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2018.