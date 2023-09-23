شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يثير الجدل بتصريحاته بعد الفوز على الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب الأول بارك في قمة كبيرة شهدت إثارة رائعة داخل وخارج الملعب.

رونالدو: النصر نادي عظيم

وعلق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على تخطي عقبة الأهلي في كلاسيكو دوري روشن بالجولة السابعة لموسم 2023/2024.

وقال رونالدو في تصريحاته لقناة SSC بعد اللقاء: ” النصر نادي عظيم ولذلك يستحق الانتصار اليوم، انا استمتع حقًا بكرة القدم ولكن الأهم هو انتصار الفريق اليوم”.

وتابع رونالدو: ” كنا نعلم أن مواجهة الأهلي لن تكن سهلة، الجمهور ساعدنا كثيرًا في الفوز اليوم، وقفت بجوار الفريق منذ بداية اللقاء وحتى النهاية”.

وأضاف رونالدو: ” بما إنني لا أزال أمارس كرة القدم سأقدم دائمًا كل ما عندي وسوف أستمر حتى تتوقف قدمي عن اللعب، أوعدكم بالأفضل دائمًا”.

وعن اليوم الوطني في المملكة قال: ” كما قلت سابقًا السعودية بلد جميل والشعب ودود وطيب ولذلك هم يستحقون الأفضل دائمًا

