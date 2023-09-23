بالصور: في يوم الوطن 93.. معالم قطرية تتشح بالأخضر

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محمد بن مسعود - الدمام - اتشحت عدد من المعالم والأبراج القطرية البارزة باللون الأخضر؛ احتفالاً باليوم الوطني 93 الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود (طيب الله ثراه) توحيد المملكة العربية السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر تزين أبرز الأبراج القطرية الشاهقة باللون الأخضر، وعرض العلم السعودي على أهم معالمها؛ مشاركة من الشعب القطري باحتفالات الشعب السعودي بيومه الوطني، وتعبيراً عن روح المحبة والتعاون التي تجمع الشعبين والقيادتين السعودية والقطرية.

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