راية وطن تعانق عنان السماء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الأول من الميزان من كل عام يرفرف العلم السعودي بفخر واعتزاز، ويكسو اللون الأخضر الشوارع والمباني والطرقات، ويحتفل الشعب السعودي برؤية وطن تأخذهم إلى التحليق فوق هام السحاب بمناسبة عزيزة على القلوب حفرت في الوجدان، إنها ذكرى اليوم الوطني.

وتشكل هذه المناسبة الغالية محطة خالدة في تاريخ المملكة، يتجدد فيها الولاء والانتماء والاحتفاء بما تحقق من منجزات عظيمة ونهضة شاملة ومكانة دولية عالية وبناء للإنسان وتنمية للمكان، حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، بل تتفوق على عدد من الدول.

اليوم الوطني الـ93.. «نحلم ونحقق»

استلهم شعار اليوم الوطني من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في المملكة، وجاء الشعار الفني كفرشة رسام يخط أحرفه ويرسم حدود أرض المملكة بعبارة «نحلم ونحقق».

اليوم الوطني الـ92.. «هي لنا دار»

جاءت الهوية لتتناسب مع مشاريع رؤية المملكة 2030، حيث تكونت من شعارين مدمجين، أحدهما لفظي والآخر فني، استلهما من طموح أبناء المملكة وانتمائهم ووحدتهم.

اليوم الوطني الـ91.. «هي لنا دار»

صمم الشعار على شكل خريطة المملكة وعليها عبارة «هي لنا دار»، واستلهمت العبارة من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والاستشعار بما تقدمه المملكة لتكون «لنا دار».

اليوم الوطني ال 90 .. «عمار يا بلادي»

جاء شعار اليوم الوطني الـ90 «عمار يا بلادي في عامك الـ90» امتدادا لتصميم الهوية الذي أطلق في العام الماضي.

اليوم الوطني الـ89.. «همة حتى القمة»

استلهم شعار اليوم الوطني السعودي الـ89 «همة حتى القمة» من مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض».

اليوم الوطني الـ88.. «المجد والعلياء»

يتخذ الشعار شكل خريطة المملكة، ويحمل في طياته كلمتي «المجد» التي تشير إلى العزة والرفعة، و»العلياء» التي تشير إلى الطموح حد عنان السماء.

اليوم الوطني الـ87.. «رؤية وطن»

صمم الشعار على شكل خريطة المملكة وعبارة «رؤية وطن»، والتي تعبر عن الرؤية المستقبلية الثاقبة التي ستنقل الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات.