الملك عبدالعزيز أرسى منهجا قويما سار عليه أبناؤه فتواصل البناء والنماء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمر بنا اليوم مناسبة اليوم الوطني ونحن نعيش واقعا مشرقا أرساه المؤسس الباني الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، نستعيد مناقب ذلك البطل، الذي قال «أنا لست من رجال القول الذين يرمون اللفظ بغير حساب.. أنا رجل عمل إذا قلت فعلت وعيب علي في ديني وشرفي أن أقول قولا لا أتبعه بالعمل، وهذا شيء ما اعتدت عليه ولا أحب أن أتعوده أبدا.»

وكان صادق القول.. إذا قال عمل وإذا عمل أنجز.. كان صاحب مبدأ وصاحب منهج سار عليه أبناؤه من بعده متتبعين خطاه مع إضافة المزيد من الإنجازات التي تسجل لهم في التاريخ بمداد من ذهب. ورحل الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بعد أن أرسى منهجا قويما سار عليه أبناؤه من بعده لتكتمل أطر الأمن والسلام وفق المنهج والهدف نفسه.

وكان الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - أول السائرين على ذلك المنهج والعاملين في إطاره حتى برزت ملامح التقدم واكتملت هياكل عدد من المؤسسات والأجهزة الأساسية في الدولة.

وجاء من بعده رائد التضامن الإسلامي الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - فتتابعت المنجزات الخيرة وتوالت العطاءات وبدأت المملكة في عهده تنفيذ الخطط الخمسية الطموحة للتنمية.

وتدفقت ينابيع الخير عطاء وافرا بتسلم الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - الأمانة فتواصل البناء والنماء خدمة للوطن والمواطن بخاصة والإسلام والمسلمين بعامة واتصلت خطط التنمية ببعضها لتحقق المزيد من الرخاء والاستقرار.

وازداد البناء الكبير عزا ورفعة وساد عهد جديد من الخير والعطاء والنماء والإنجاز بعد مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - ملكا على البلاد، حيث تميزت الإنجازات في عهده بالشمولية والتكامل لتشكل عملية تنمية شاملة في بناء وطن وقيادة حكيمة فذة لأمة جسدت ما اتصف به - رحمه الله - من صفات عديدة من أبرزها تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله وتفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني أجمع.

وشهدت السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد الوطن في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة والاقتصاد.

ونعيش اليوم جميعنا حاضرا مميزا، ونتطلع لمستقبل أكثر تميزا، تملؤنا الثقة بعنوان المرحلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يبذل منذ توليه الحكم، جهدا في المضي قدما بمسيرة الوطن، فقد تعددت نشاطاته في مختلف المجالات على المستويين الداخلي والخارجي، سبقها مهام ومنجزات في مراحل مختلفة خلال تقلده العديد من المناصب.

وفي مملكتنا الغالية يحق لنا أن نفاخر بأن القلوب توحدت على كتاب الله وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-، ونزداد فخرا حينما نشاهد المواطن يتفيأ الأمن والأمان، وكذا الحاج والمعتمر والزائر.