شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة من النصر - قرار ناري من مسئوولي الأهلي خلال ساعات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب الأول بارك في قمة كبيرة شهدت إثارة رائعة داخل وخارج الملعب.

وأشارت تقارير صحفية سعودية عقب نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره الأهلي، إلى أن قرار إقالة ماتيايس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي، يناقش حاليًا في غرف الأهلي المغلقة.

ترتيب أهلي جدة في الدوري السعودي

وتشير الأنباء إلى عدم رضا الإدارة الحالية عن المستوى الفني السيء للفريق خاصة بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام فريق كبير بحجم النصر.

وبات المدرب الألماني تحت خطر قرار الإقالة كحال البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال الذي سقط في الجولات الأخيرة.

وبهذه النتيجة احتل نادي النصر إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، في رصيده 15 نقطة، بينما تراجع الأهلي إلى المركز السادس بنفس الرصيد النقطي، ولكنه يتخلف لفارق الأهداف.