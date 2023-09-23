السعودية تعزز نجاحاتها في إدارة الحشود

بخطة تنظيمية محكمة وتقنيات حديثة، تطبقها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في موسم حج العام الماضي، نجحت المملكة في إدارة 1.8 مليون حاج لأول مرة منذ 3 أعوام، حيث شهد موسم الحج هذا العام عودة أعداد الحجاج لمستويات ما قبل جائحة كورونا ، بعد أن سمحت السعودية بأداء فريضة الحج في العام الجاري دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد 3 سنوات شهدت تقليص عدد الحجاج على خلفية انتشار الفيروس. وبلغ عدد الحجاج في حج 1444هـ مليونين و845 ألف حاج، قدموا من أكثر من 150 دولة.

ومع بداية يونيو 2023 كشفت المملكة عن خطة موسم الحج هذا العام، التي وصفتها بـ«أكبر خطة تشغيلية بعد انتهاء أزمة كورونا»، عام 2019.

وشهدت الخطة قفزة نوعية في الخدمات المقدمة، من تفعيل لأحدث التقنيات وإدخال آليات الذكاء الاصطناعي، وتسخير الروبوتات الذكية والتطبيقات الإلكترونية، فضلا عن تهيئة أكثر من 14 خدمة إلكترونية منها: تطبيق «تنقل»، وتطبيق «لوامع الأذكار»، و«المصحف الشريف»، وغيرها من التطبيقات والروبوتات الذكية التي تعمل على تهيئة البيئة الإيمانية.

دعم شركات العمرة

من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الحج والعمرة محمد بن بادي لـ«دوت الخليج» أن وزارة الحج والعمرة خلقت تنافسا قويا بين شركات العمرة في تقديم أفضل الخدمات وإلغاء احتكار التراخيص على عدد محدود، فقد جعلت الوزارة بوابة تراخيص العمرة مفتوحة لكل من يرغب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط العمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وعدم التهاون فيها.

أعداد كبيرة

ولفت إلى أن موسم العمرة يشهد زيادة كبيرة في أعداد المعتمرين نتيجة التطورات التي جعلت أداء مناسك العمرة أمرا ميسرا، مبينا أن حج عام 1444 خير شاهد على التطور الذي انعكس على نجاحات متعددة في تقديم أفضل الخدمات بجودة عالية.

وأشار بادي إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) وأن ذلك يأتي ضمن حرص قيادة المملكة في بلادنا الغالية على تقديم أرقى الخدمات لراحة ضيوف الرحمن.

خدمات ابتكارية

وأعلنت المملكة، عن استحداث خدمات ابتكارية جديدة تستخدم للمرة الأولى في موسم الحج أبرزها: تجربة الحافلات الترددية «ذاتية القيادة» ومشروع «تبريد الطرق» في مكة والمدينة المنورة، اللتين تستقبلان مليوني حاج للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا.

وخلال موسم حج 2023 أيضا استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية السعودية ما أطلقت عليه اسم «مكانس التطهير الذكية» التي تعمل بشكل يدوي وإلكتروني، عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها، والمزود بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وتغطي خلالها مساحة 180 متراً مربعاً، بقوة شفط 2000 باسكال.

على صعيد التقنيات الجديدة، بدأت الهيئة العامة للنقل، لأول مرة في موسم حج هذا العام، تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة، لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك حرصاً على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة ضمن مبادراتها في توفير خيارات نقل متعددة، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وتستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتخاذ القرارات اللازمة؛ بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعداً، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري.

تبريد الطرق

أيضاً شهد حج 1444هـ استخدام تقنية طلاء الأسطح الإسفلتية لطرق ومسالك المشاعر المقدسة بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج؛ وتبريد المناخ للدرجات المعتدلة في طرق المشاة. وتعمل التقنية الحديثة التي عملت عليها الهيئة العامة للطرق في تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن علميًا من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم، حيث يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بحوالي 30 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.

درون لفحص الطرق

كما شهد حج العام الماضي لأول مرة استخدام طائرات «الدرون» لفحص الطرق في المشاعر المقدسة. وأعلنت الهيئة العامة للطرق عن استخدام طائرات الدرون في فحص وتقييم شبكة الطرق في المشاعر المقدسة، بهدف التأكد من سلامة وجودة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، حيث تعمل هذه التقنية بشكل حراري لرصد الملاحظات على شبكة الطرق، بالإضافة إلى دور هذه التقنية في فحص العبارات والجسور بشكل آلي وسريع ودقيق.

نظارات افتراضية

وكذلك، دشنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية «النظارة الافتراضية» بتقنية الواقع المعزز، التي تُفعل لأول مرة في موسم حج 1444هـ.

وتُستخدم هذه التقنية في متابعة امتثال أنشطة النقل للاشتراطات والأنظمة، حرصًا على توفير تقنيات حديثة مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل تنقلاتهم؛ حيث يقوم المراقب الميداني بارتداء النظارة الافتراضية لمتابعة امتثال مركبات النقل، والاستعلام عن نظامية المركبة والسائق بشكل سريع، وتوثيق عملية الفحص ورصد المخالفات إن وجدت.

وتسهم هذه التقنية الجديدة في رفع جودة الرصد، والحد من التكدسات في نقاط التفتيش.

مبادرة «طريق مكة»

أيضا تم خلال حج العام الماضي تطبيق مبادرة «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، في دولتين جديدتين للمرة الأولى هما تركيا وكوت ديفوار.

وطبقت المبادرة أعمالها هذا العام في 7 دول هي: المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.

وشهدت مبادرة «طريق مكة»، التي تنفذها وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، خدمة 242.272 حاجًا، وبلغ عدد الرحلات في صالات المبادرة، إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 667 رحلة.