القصيم تتزيّن باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 93

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 7:35 صباحاً

تزيَّنت مباني الجهات الحكومية والشوارع والحدائق والميادين والمعالم البارزة في منطقة القصيم باللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، ضمن احتفالات المنطقة بهذه المناسبة. واكتست مدن منطقة القصيم ومحافظاتها ومراكزها بالأعلام الخضراء، واللوحات الوطنية، والإضاءات الملوّنة، والمجسمات؛ للاحتفال بهذه المناسبة في الشوارع والميادين، والأحياء، والحدائق والمتنزهات، والمواقع العامة. كما تفاعلت مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة مع يوم الوطن بالأعلام والعبارات الوطنية والزينة الخضراء في لوحةٍ وطنيةٍ تعبّر عن عمق الانتماء والولاء.

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