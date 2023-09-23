انت الان تتابع أقل حرارة في السودة والأمطار هنا.. "أجواء 24 ساعة مقبلة" تكشفها "الأرصاد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 7:37 صباحاً

رصد المركز الوطني للأرصاد، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم السبت، لمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد شدة حرارة الطقس، وفرصة هطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة. وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ونجران، في حين تنشط رياح سطحية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية. وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 44 مئوية بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والصمان والعلا وحفر الباطن، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بأبها والباحة والطائف والسودة 90%.

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