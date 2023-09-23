تعرّف على ترتيب الهدافين في دوري روشن بعد نهاية الجولة السابعة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 7:53 صباحاً

ما زال نجم النصر، البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، يحافظ على صدارته في قائمة هدّافي دوري روشن السعودى للمحترفين بعد نهاية الجولة السابعة "جولة نحلم ونحقق"؛ وذلك برصيد 9 أهداف. واحتلّ المركز الثاني الفرنسي "موسى ديمبيلي" لاعب الاتفاق، برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع "سالم الدوسري" لاعب الهلال. وجاء معهم بنفس الرصيد كلٌّ من: السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، والبرازيلي مالكوم لاعب الهلال؛ وذلك بتسجيل 6 أهداف. واحتلّ الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال بالمركز الخامس برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع النيجيري أوديون إيغالو لاعب الوحدة. كما جاء بنفس رصيد الأهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، كلٌّ من: فراس البريكان لاعب الأهلى، المغربي مراد باتنا نجم نادي الفتح، الذى سجل كلٌّ منهم 5 أهداف أيضًا.

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