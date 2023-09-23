شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "مستقبل المدن السعودية" تستقطب زوار "إثراء" احتفالًا باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقطبت ورشة المشهد المستقبلي للمدن السعودية، العديد من زوار فعاليات مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، في إطار احتفالاته باليوم الوطني السعودي الـ93.

وحققت الورشة نجاحًا مع تفاعل الزوار الذين تمكنوا من تخيل وتصور المدن السعودية المستقبلية، عبر استخدام قصاصات من الورق المقوى.

أعمال فنية

قدمت الورشة مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والتجريبية، حيث تمكن الزوار من استعراض المدن المستقبلية واستكشاف أفكار وابتكارات هامة في مجال التطور الحضري.

وأبدى الزوار إعجابهم بالمشاهد المعروضة والتي تعكس رؤية مستقبلية طموحة للمدن السعودية، وأثنوا على الابتكار والإبداع الذي تجسدت به الورشة، والتي تعكس رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة في تطوير وتحسين الحياة الحضرية.