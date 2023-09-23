شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختماً خاصاً، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر من كل عام، احتفاءً بتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

ووفق ما أعلنته "الجوازات السعودية" عبر حسابها على منصة "إكس"، فإن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم توثيقاً ورمزاً لليوم الوطني.

احتفالات باليوم الوطني

تشهد مناطق ومدن السعودية احتفالات وبهجة استعدادًا لليوم الوطني السعودي 93، تحت شعار "نحلم ونحقق"، إذ توشح المواطنون كبارًا وأطفالًا بالأزياء الوطنية، رافعين علم المملكة، بمشاعر التفاؤل والسعادة.

وتزينت الشوارع بالأعلام السعودية المرفرفة وأضواء الزينة الخضراء، فيما تزينت الجهات الحكومية والخاصة باللون الأخضر.

وتشهد المناطق والمدن في المملكة العديد من الفعاليات والاحتفالات التي تنظم بمناسبة اليوم الوطني، إذ تقام العروض الفنية والمسابقات الثقافية والرياضية.