انت الان تتابع الخارجية التركية: نهنئ السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني 93 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 8:21 صباحاً

هنأت الخارجية التركية المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93. وقالت خارجية أنقرة: نهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93. وأمس، احتضنت مدينة إسطنبول، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة وسط حضور رسمي. وقالت وكالة الأناضول، إن حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 أُقيم في فندق بمنطقة بشيكطاش. وشارك في الحفل والي إسطنبول داود غُل، والقنصل العام السعودي في المدينة عبدالمجيد بن حمد الدوسري. كما حضره عددٌ من ممثلي البعثات الأجنبية الأخرى ورجال الأعمال والشخصيات الإعلامية والأكاديمية. وبدأ الحفل بترديد النشيدين الوطنيين التركي والسعودي، وشهد توزيع هدايا للحاضرين.

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