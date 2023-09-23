محمد بن زايد: نشارك السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها مزيداً من التنمية والتقدم والرخاء

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محمد بن مسعود - الدمام - هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني 93، متمنياً للمملكة مزيداً من التنمية والتقدم والرخاء.

وقال ابن زايد عبر منصة "إكس": "أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني.. نشارك المملكة العربية السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء".

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