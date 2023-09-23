انت الان تتابع لتفادي حدوث "ظاهرة الشيص" على أشجار النخيل.. "الإرشاد الزراعي" ينصح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوكالة الزراعة؛ نصائحَ لتفادي حدوث ظاهرة الشيص على أشجار النخيل.

وأوضح المهندس سلمان البراهيم، في فيديو نشرته اليوم إدارة الإرشاد الزراعي، يقول: "أخي المزارع.. لتفادي حدوث ظاهرة الشيص على أشجار النخيل احرص على توفير حبوب لقاح من مصدر موثوق، وأن يكون تخزينها في الظروف الملائمة لحبوب اللقاح".

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