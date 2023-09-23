السعودية | سفارة المملكة في واشنطن تحذر من “إعصار أوفيليا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدرت سفارة المملكة في واشنطن، تحذيرا إلى رعاياها الموجودين بأمريكا ولاسيما في ولايات كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا وواشنطن العاصمة من تداعيات العاصفة “أوفيليا”.

وبحسب بيان رسمي، دعت السفارة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والتواصل معها في حال الطوارئ على أرقام طوارئ السفارة التالية: (202) 746-3555 (202) 746-0666 (202) 746-9777 (202) 746-2888.

وكان المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، قد أشار إلى أن العاصفة المدارية “أوفيليا” تشكلت قبالة السواحل الأمريكية المطلة على وسط المحيط الأطلسي، وسط توقعات بأمطار غزيرة وفيضانات ورياح عاتية.