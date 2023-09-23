السعودية | جفران الفلاح : في اليوم الوطني الـ 93 نقف صفَّاً واحداً خلف قيادتنا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

هنأ جفران الفلاح الجفران السبيعي، مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 93.

وأوضح أن في ذكرى اليوم الوطني الـ93 يخلد التاريخ ذكرى سطرها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود -طيب الله ثراه – في توحيد هذه البلاد الطاهره وتوحيد صفوفها ونبذ الفرقه والتطرف واستقرار امن شعبها وقاطنيها وتوالو على ترسيخه ابناءه من بعده ملوك المملكة العربية السعودية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده حفظهما الله.

وأشار إلى أن هذا العام تحل ذكرى اليوم الوطني في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية نهضة حقيقية بالمعنى الشامل في كافة المجالات بفضل من الله ثم من خلال تطبيق الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030.

وأكد أن في ذكر اليوم الوطني نُؤكِّد الولاء ونُجدِّد العهد بأن نقف صفَّاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة.

وسأل الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على بلادنا وهي تنعم بالرخاء والعيش الكريم في ظل القيادة الحكيمة.