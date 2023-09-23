السعودية | حكام إمارات الشارقة وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد باليوم الوطني الـ 93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

كما عبر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.

جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثوها لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – .

كما هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

كما عبر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، عن تهنئتهم لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة.

جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثوها لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – .