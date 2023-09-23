انت الان تتابع جولات "التجارة" تتواصل لمنع الغش والتضليل في تخفيضات اليوم الوطني الـ 93 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 2:41 مساءً

تواصل الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة جولاتها الميدانية المكثفة على الأسواق والمراكز التجارية بجميع مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93. وتراقب الوزارة الأسعار قبل وبعد التخفيض لمنع أي ممارسات تقود للغش أو تضليل للمستهلك, وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري. وبيّنت "التجارة" أنه بإمكان المستهلكين التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة". يذكر أن الوزارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا، بهدف التحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية والمضللة كافة.

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