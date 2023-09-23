انت الان تتابع بالفيديو.. جماهير "الكلاسيكو" تعبر لـ"الخليج 365" عن فرحتها واعتزازها بيوم الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

عبرت جماهير رياضية عن فخرها واعتزازها بما تحقق للوطن بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية، من إنجازات وتطور في كل المجالات، ومنها المجال الرياضي.

وتحدثوا لـ"الخليج 365" أمس عن أمنياتهم بأن يتحقق لهذا الوطن كل ما نحلم به من مكانة وتطور وازدهار في شتى المجالات والميادين، وذلك بعد حضورهم أمس الجمعة مواجهة الكلاسيكو بين فريقي النصر والأهلي في ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري روشن المسماة "جولة نحلم ونحقق"

وتفصيلاً، أعرب فهد العمراني في حديثه لـ"الخليج 365" عن أمنياته بدوام أفراح الوطن وإنجازاته وأمنه واستقراره في يومه الوطني السعودي 93.

وتمنى عبدالستار العساف، وهو مقيم سوري للمملكة، وهي تحتفل بيومها الوطني ال93 استمرار مسيرة التطور والازدهار في كافة المجالات.

وأبرز المشجع الأهلاوي الصغير سلمان العدواني، همة السعوديين وقوة عزيمتهم وإرادتهم في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، قائلاً إننا "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93 نحلم ونحقق أحلامنا".

وأضاف: "سوف نشاهد تحقيق رؤية المملكة 2030"، داعيًا الله أن يحفظ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يسدد خطاهما.

من جانبه أكد منصور الزهراني أنه "مهما تحدثنا فلن نوفي هذا الوطن حقه"، مضيفاً: "أقسم بالله لم أشعر بالأمن والأمان والطمأنينة إلا في رحاب بلادي المملكة العربية السعودية"، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

من جهته أكد فهد العويدان لـ"الخليج 365" أن الشعب السعودي يعيش سعادة وأفراحاً بمناسبة اليوم الوطني 93، مشيرًا إلى أنه ليس هناك شيء أغلى وأعز من الوطن ونحن نحتفل بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

ونوه بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة حفظها الله، للرياضة وما نشهده الآن في الدوري السعودي من صفقات عالمية ونجوم كبار سوى البداية، وسنرى الكثير من الإنجازات والتطور مع رؤية المملكة 2030.

بدوره قدّم حسن الحسن، مشجع نصراوي، من دولة الكويت، تهنئته للجمهور السعودي بمستوى دوري روشن العالمي، داعيًا المولى القدير بمناسبة اليوم الوطني 93 أن يحفظ للمملكة العربية السعودية قيادتها الرشيدة وشعبها وأن يكمل مسيرة الازدهار والتقدم.

وفي سياق آخر خيّم شعور بالإحباط على جمهور النادي الأهلي بعد خسارتهم أمس الجمعة، في مباراة الكلاسيكو أمام النصر في ملعب الأول بارك بالرياض بنتيجة 4/3، ليتراجع فريقهم الأهلي للمركز السادس (15 نقطة). ويحل مكانه النصر خامساً بذات الرصيد النقطي.

وتفصيلاً، ألقى مشجع النادي الأهلي فهد العمراني اللوم على اللاعبين لاستهتارهم في بداية الشوط الأول، معتبرًا أن فوز النصر كان نتيجة أخطاء فادحة، محددًا مشكلة الفريق بعدم وجود محور دفاعي.

وأضاف عبدالستار العساف: "نحن كجمهور أهلاوي لا ننتظر هذا المستوى من فريق عائد من دوري الدرجة الأولى، بل يجب أن ينافس بقوة وندية، لكننا صدمنا من حارس المرمى، وشهدنا تراجعًا في مستوى المهاجم روبرتو فيرمينو".

من جانبه أشار منصور الزهراني إلى أن التحكيم لعب دورًا في فوز النصر وخسارة الأهلي، مشيرًا إلى أن أهداف النصر الثلاثة كانت بأخطاء تحكيمية، واصفًا مستوى حارس المرمى والمدافع التركي بالسيء، وأكد على إدارة النادي بضرورة دعم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية.

من جهتهم عبرت جماهير نصراوية عن سعادتها واستمتاعها بالمباراة وبالفوز العريض، وقال فهد العويدان لـ"الخليج 365": "الليلة عشنا فرحتين باليوم الوطني 93 وفوز النصر ومستواه العالمي"، غير أنه أشار إلى وجود ضعف في خانة الدفاع بالجهة اليسرى.

وتابع: "أبارك للجمهور النصراوي هذا الفوز والمستوى وسنحقق مستقبلاً بطولة الدوري".