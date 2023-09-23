شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة العاصمة المقدسة" تشارك في فعاليات اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة في الاحتفالات باليوم الوطني 93.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن إدارة الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة حرصت بالتعاون مع الشركات المشغلة للأسواق على المشاركة في الاحتفال، من خلال تسخير جميع الإمكانيات التي تخدم هذا الحدث الوطني.

احتفالات باليوم الوطني

توشحت أسواق النفع العام بالزينة والإضاءة باللون الأخضر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ93، إلى جانب توزيع الهدايا التذكارية والعديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تعزّز من الوحدة الوطنية، والافتخار بالانتماء للوطن.

كما شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، في " المعرض الزراعي" بمناسبة اليوم الوطني، والتي تعني بتوعية الأطفال وبدورهم البيئي من خلال الألعاب والأنشطة التفاعلية المصاحبة.