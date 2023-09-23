شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى رومانيا تحتفل باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى رومانيا، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

وكان في استقبال الضيوف، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا د. محمد بن عبد الغني خياط، وأركان السفارة.

اليوم الوطني السعودي

في بداية الحفل ألقى السفير كلمة رحّب فيها بالحضور، موضحًا أن اليوم الوطني مناسبة غالية تحكي مسيرة المملكة منذُ عهد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- إلى يومنا الحاضر بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأشار إلى دور المملكة المهم في تعزيز السلام والاستقرار وتعزيز التعاون بين الدول.