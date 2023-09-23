شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الشارقة وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان يهنئون القيادة باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

برقيات تهانٍ

كما عبر الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.

جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثوها لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - .

ولي العهد

كما هنأ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والشيخ سعود بن راشد المعلا، والشيخ حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سعود بن صقر القاسمي والشيخ حميد بن راشد النعيمي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وعبر الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ عمار بن حميد النعيمي، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي، عن تهنئتهم لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة.

جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثوها لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - .