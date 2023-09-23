شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأكد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - اعتزاز بلاده الدائم بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية، وحرص القيادتين على أن تواصل مسارها الحثيث والمتميز في اتجاه المزيد من التكامل والتعاون المثمر.

تهنئة ولي العهد

كما هنأ الملك محمد السادس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها، لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - داعياً المولى أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على المملكة العربية السعودية، وشعبها، بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.