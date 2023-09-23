شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | مظاهر الفرح تعم جدة احتفالًا باليوم الوطني 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفل أهالي محافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة، إذ شهدت شوارع المدينة تواجدًا مكثفًا للعائلات والأفراد الذين حضروا للاستمتاع بالفعاليات المختلفة المقامة على كورنيش جدة.

وتزينت الشوارع بالأعلام السعودية والزينة الوطنية، وغمرت أجواء المدينة الفرحة والاعتزاز بتاريخ المملكة ومكانتها العظيمة في قلوب السعوديين.

الفعاليات الاحتفالية

وازدانت الأماكن العامة والمنازل بالإضاءات المبهجة والشعارات التي تعبّر عن حب الوطن والولاء للملك والوطن.

وتضمنت الفعاليات الاحتفالية العديد من الفقرات، حيث تم تنظيم عروض ترفيهية للأطفال والكبار، وأنشطة ثقافية وفنية تعكس تراث وثقافة المملكة الغنية.

روح الوحدة

وعبر الحضور عن فخرهم واعتزازهم بالمملكة، وبمناسبة اليوم الوطني الذي يجسد روح الوحدة والتقدم والتطور الذي تشهده المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.