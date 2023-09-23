شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة حب الوطن.. شاهد صور من احتفالات اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم السبت، فعاليات متنوعة في مناطق مختلفة من المملكة، في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الثالث والتسعين، بهدف تعزيز الفخر والانتماء للوطن وإظهار التراث والثقافة السعودية الغنية.

وشهدت الفعاليات حضورًا كبيرًا من الأهالي والمقيمين الذين تجمعوا للاحتفال باليوم المميز، وعلى وجوههم برزت الابتسامات والفرحة العارمة، معبرين عن اعتزازهم بوطنهم وحبهم له.

ورصدت "اليوم"، فرحة الكبار والصغار، تعبيرًا عن حبهم لوطنهم وإظهارًا لمشاعرهم المليئة بالتفاؤل وروح التلاحم الوطني.

اليوم الوطني السعودي

إلى ذلك، تشُعّ سماء المملكة مساء يومها الوطني الموافق 23 من سبتمبر بعروض الدرونز، والألعاب النارية التي ستضفي وهجاً مميزاً في الاحتفالات التي تعم جميع أنحاء المملكة، لا سيما في المناطق الترفيهية والحدائق والميادين العامة في مختلف المدن.

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