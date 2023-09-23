شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: في ذكرى اليوم الوطني تتجسد مكانة الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة: "في ذكرى اليوم الوطني، تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا. سائلين المولى سبحانه، أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يديم علينا وحدتنا."

الاحتفالات باليوم الوطني

إلى ذلك، انطلقت اليوم السبت، فعاليات متنوعة في مناطق مختلفة من المملكة، في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الثالث والتسعين، بهدف تعزيز الفخر والانتماء للوطن وإظهار التراث والثقافة السعودية الغنية.

وشهدت الفعاليات حضورًا كبيرًا من الأهالي والمقيمين الذين تجمعوا للاحتفال باليوم المميز، وعلى وجوههم برزت الابتسامات والفرحة العارمة، معبرين عن اعتزازهم بوطنهم وحبهم له.

اليوم الوطني

تشُعّ سماء المملكة مساء يومها الوطني الموافق 23 من سبتمبر بعروض الدرونز، والألعاب النارية التي ستضفي وهجاً مميزاً في الاحتفالات التي تعم جميع أنحاء المملكة، لا سيما في المناطق الترفيهية والحدائق والميادين العامة في مختلف المدن.

للمزيد عن تفاصيل الاحتفالات باليوم الوطني، اضغط هنا.