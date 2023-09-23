مدير صحة نجران: اليوم الوطني فرصة لاستذكار أمجاد الماضي وإنجازات المستقبل

قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم صالح بني هميم، باسمه وباسم منسوبي صحة المنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وقال الدكتور بني هميم، إن اليوم الوطني هو مناسبة تاريخية تمنحنا الفرصة لاستذكار أمجاد الماضي، واستشعار الاعتزاز والفخر بما حققناه في الحاضر، وما سوف نصل إليه ونحققه في المستقبل بفضل الدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- وبفضل رؤية 2030 وما حققته من إنجازات على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات وخاصة القطاع الصحي.

وأوضح بني هميم أن إطلاق الاستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خطوة كبيرة نحو الاستثمار في صحة الإنسان؛ من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، بما ينعكس على تنمية وتطوير الوضع الصحي للمواطن؛ حيث إنها تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي.

وأشار المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة نجران إلى أهمية هذه الاستراتيجية في تعزيز مكانة المملكة علميًا واقتصاديًا بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي من أهم أهدافها تنمية وتنوع الاقتصاد، والحرص والتأكيد على حصول المملكة على الريادة في العديد من المجالات، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الرشيدة خلال السنوات القليلة الماضية سواء في المجال الصحي أو المجال العلمي، حيث حققت المملكة نجاحات كبرى في البحث العلمي والابتكار.

ونوه بما حققه حج العام 1444 من نجاح باهر في كافة المستويات بفضل من الله وبدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي سخرت كافة الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن بكل سهولة ويسر وطمأنينة والدور البارز لأبطال الصحة على أرض الميدان من تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية الرائدة والمميزة لضيوف الرحمن ونجاح موسم الحج صحيًا وخلوّه من أي تفشيات مؤثرة على الصحة العامة للحجاج ولله الحمد.

وختامًا توجه بني هميم بالدعاء سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وأن يديم عليه الأمن، والاستقرار، والعز، والرخاء.