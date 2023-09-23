الرئيس العراقي يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني

إطلاق 10 آلاف بالون احتفالا باليوم الوطني في المدينة احتفلت المدينة المنورة باليوم الوطني من خلال إطلاق العديد من الفعاليات في حديقة الملك فهد وطريق سلطانة. وتضمنت الفعاليات العرضة... طلال السناني طلال السناني 08 ربيع الأول 1445 هـ 08 ربيع الأول 1445 هـ أمير المدينة يطلق 6 مراكز نموذجية للرعاية الصحية ومركز لرعاية كبار السن بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي 93، أطلق أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان 6 مراكز نموذجية للرعاية... رالمدينة المنورة: سعد الحربي رالمدينة المنورة: سعد الحربي 08 ربيع الأول 1445 هـ 08 ربيع الأول 1445 هـ مدير جامعة الفيصل: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية تمثل رؤية قيادة حكيمة أكد رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع على أن مناسبة اليوم الوطني وذكراه الثالثة والتسعين، شاهدة على عصر من التنوير... الرياض : الرياض : دوت الخليج 08 ربيع الأول 1445 هـ 08 ربيع الأول 1445 هـ سفارة المملكة في كوريا تحتفي باليوم الوطني قامت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا بالاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.بحضور وزير الأراضي والبنية... أبها: واس أبها: واس 08 ربيع الأول 1445 هـ 08 ربيع الأول 1445 هـ المناطق تحتفل باليوم الوطني دأبت المناطق بمناسبة اليوم الوطني الـ93 على نشر الأعلام وتزيين مبانيها وأبراجها باللون الأخضر، للإسهام في تعزيز أجواء الحفاوة بهذا... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 08 ربيع الأول 1445 هـ 08 ربيع الأول 1445 هـ في يومها الوطني الـ 93.. السعودية عقودٌ من الرفعة والسيادة تحتفي المملكة قيادةً وشعبًا اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.ويستذكر أبناء... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 ربيع الأول 1445 هـ 08 ربيع الأول 1445 هـ مدير صحة نجران: اليوم الوطني فرصة لاستذكار أمجاد الماضي وإنجازات المستقبل قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم صالح بني هميم، باسمه وباسم منسوبي صحة المنطقة التهاني والتبريكات لخادم... نجران: صالح آل صوان نجران: صالح آل صوان 07 ربيع الأول 1445 هـ 07 ربيع الأول 1445 هـ

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