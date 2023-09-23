الرئيس العراقي يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني

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إطلاق 10 آلاف بالون احتفالا باليوم الوطني في المدينة
احتفلت المدينة المنورة باليوم الوطني من خلال إطلاق العديد من الفعاليات في حديقة الملك فهد وطريق سلطانة. وتضمنت الفعاليات العرضة...
أمير المدينة يطلق 6 مراكز نموذجية للرعاية الصحية ومركز لرعاية كبار السن
بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي 93، أطلق أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان 6 مراكز نموذجية للرعاية...
مدير جامعة الفيصل: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية تمثل رؤية قيادة حكيمة
أكد رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع على أن مناسبة اليوم الوطني وذكراه الثالثة والتسعين، شاهدة على عصر من التنوير...
سفارة المملكة في كوريا تحتفي باليوم الوطني
قامت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا بالاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.بحضور وزير الأراضي والبنية...
المناطق تحتفل باليوم الوطني
دأبت المناطق بمناسبة اليوم الوطني الـ93 على نشر الأعلام وتزيين مبانيها وأبراجها باللون الأخضر، للإسهام في تعزيز أجواء الحفاوة بهذا...
في يومها الوطني الـ 93.. السعودية عقودٌ من الرفعة والسيادة
تحتفي المملكة قيادةً وشعبًا اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.ويستذكر أبناء...
مدير صحة نجران: اليوم الوطني فرصة لاستذكار أمجاد الماضي وإنجازات المستقبل
قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم صالح بني هميم، باسمه وباسم منسوبي صحة المنطقة التهاني والتبريكات لخادم...
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