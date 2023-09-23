اخبار السعوديه

الرئيس العراقي يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني

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إطلاق 10 آلاف بالون احتفالا باليوم الوطني في المدينة

احتفلت المدينة المنورة باليوم الوطني من خلال إطلاق العديد من الفعاليات في حديقة الملك فهد وطريق سلطانة. وتضمنت الفعاليات العرضة...

ef003e49e7.jpgطلال السناني
a623a37b9b.jpg08 ربيع الأول 1445 هـ

أمير المدينة يطلق 6 مراكز نموذجية للرعاية الصحية ومركز لرعاية كبار السن

بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي 93، أطلق أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان 6 مراكز نموذجية للرعاية...

icon-byline.pngرالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png08 ربيع الأول 1445 هـ

مدير جامعة الفيصل: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية تمثل رؤية قيادة حكيمة

أكد رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع على أن مناسبة اليوم الوطني وذكراه الثالثة والتسعين، شاهدة على عصر من التنوير...

icon-byline.png الرياض :
icon-clock.png08 ربيع الأول 1445 هـ

سفارة المملكة في كوريا تحتفي باليوم الوطني

قامت سفارة المملكة العربية في جمهورية كوريا بالاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.بحضور وزير الأراضي والبنية...

icon-byline.pngأبها: واس
icon-clock.png08 ربيع الأول 1445 هـ

المناطق تحتفل باليوم الوطني

دأبت المناطق بمناسبة اليوم الوطني الـ93 على نشر الأعلام وتزيين مبانيها وأبراجها باللون الأخضر، للإسهام في تعزيز أجواء الحفاوة بهذا...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png08 ربيع الأول 1445 هـ

في يومها الوطني الـ 93.. السعودية عقودٌ من الرفعة والسيادة

تحتفي المملكة قيادةً وشعبًا اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.ويستذكر أبناء...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png08 ربيع الأول 1445 هـ

مدير صحة نجران: اليوم الوطني فرصة لاستذكار أمجاد الماضي وإنجازات المستقبل

قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم صالح بني هميم، باسمه وباسم منسوبي صحة المنطقة التهاني والتبريكات لخادم...

icon-byline.pngنجران: صالح آل صوان
icon-clock.png07 ربيع الأول 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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