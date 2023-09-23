انت الان تتابع احتفال القنصلية السعودية بدبي باليوم الوطني يشهد عرض السيارة "دريم أديشن" ونموذج مدينة المستقبل ‪بنيوم لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت القنصلية العامة في دبي، باليوم الوطني بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وخليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وأصحاب السمو الشيوخ والمعالي والسعادة قادة القطاعات الحكومية، وعدد من رجال الأعمال وقادة الشركات والأشقاء الإماراتيين والمواطنين السعوديين.

وخلال الاحتفال، ولأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، تم عرض السيارة ‪#Lucid #لوسيد_موتورز من طراز دريم أديشن، كما تم ولأول مرة عرض نموذج مدينة المستقبل ‪#the_line في #نيوم.

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