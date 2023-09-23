وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 5:03 مساءً

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. وبحث الجانبان، أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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