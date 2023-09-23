شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للغة الإشارة.. تفاصيل العناية بذوي الإعاقة السمعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يصادف اليوم العالمي للغة الإشارة الـ 23 من سبتمبر كل عام؛ للتوعية بتكثيف العناية بذوي الإعاقة السمعية وتقديم الخدمات لهم بعناية وسهولة ويسر، والتعريف بطرق التعامل معهم، والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تحول دون الحصول على متطلباتهم واحتياجاتهم.

ونهضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالخدمات المقدمة في مجال خدمة ذوي الإعاقة "الصم"، وإطلاق سلسلة من البرامج التدريبية على مستوى فروعها بمناطق المملكة في أساسيات لغة الإشارة، وتأهيل مختلف منسوبيها والعاملين في مختلف القطاعات لتمكينهم من الإلمام بالمبادئ الأساسية للغة الإشارة، وتدريبهم على فهم بعض المصطلحات الإشارية، وتوعيتهم بكيفية التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لضمان وصول جميع الخدمات للمستفيدين بعناية وكل سهولة ويسر.

اليوم العالمي للغة الإشارة

وتشرف الوزارة على عدد من الجمعيات الخيرية العاملة في مجال خدمة الفئة ومنها: جمعية لغة الإشارة السعودية التي تسهم في نشر لغة الإشارة السعودية بين أطياف المجتمع، وتكمن رؤيتها في تأهيل وتطوير مهارات مترجمي لغة الإشارة، وتقديم خدمات ترجمة لغة الإشارة لمختلف الجهات، والجمعية السعودية للإعاقة السمعية "سمعية" التي تقدم خدمات وبرامج تدريبية وتوعوية وتنموية لتمكين الصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة من الجنسين، إضافة لجمعية مترجمي لغة الإشارة الفريدة من نوعها في المملكة والوطن العربي، وتستقبل المترجمين وتدريبھم، وتزويدھم بالدراسات والأبحاث، وتقنين الترجمة أيضاً.

لغة الإشارة

لغة الإشارة هي: مجموعة من الإيماءات والرموز اليدوية يستخدمها الصم وضعاف السمع، ويستخدمها كذلك أصحاب السمع السَّوِي للتخاطب مع الصم، وتعتمد على الأفكار أكثر من الكلمات، فكل إيماءة تعبّر عن فكرة أو مفهوم محدد، وبعض الكلمات والأسماء لا مرادف لها في لغة الإشارة، حيث يستخدم الصم الحروف الأبجدية اليدوية أو أبجدية الأصابع لمثل هذه الكلمات.