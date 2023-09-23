أمير المدينة يطلق 6 مراكز نموذجية للرعاية الصحية ومركز لرعاية كبار السن

بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي 93، أطلق أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان 6 مراكز نموذجية للرعاية الصحية، بالإضافة إلى مركز متخصص لتقديم الرعاية اللازمة لكبار السن في المدينة المنورة، والتي جرى إنشاؤها ضمن مبادرات وقف "خير المدينة" بإشراف هيئة تطوير المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الثالث غير الربحي.

وتأتي المراكز الجديدة لتساهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية الموجهة لخدمة المجتمع، حيث انتهت الأعمال الإنشائية في 4 مراكز، فيما يجري العمل لإنشاء ووضع اللمسات النهائية لإنجاز المركزين الأخرين.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان، أن هذه المشاريع تأتي استمراراً للمبادرات الخيرية والغير ربحية التي يتم إطلاقها سنوياً في المدينة المنورة بالتزامن مع ذكرى حلول اليوم الوطني لخدمة دوت الخليج والمواطن والمقيم.

وأشاد أمير منطقة المدينة المنورة بمراكز الرعاية الصحية الجديدة التي تُعد نموذجاً مميزاً للممارسات الحضارية للقطاع غير الربحي في المملكة الذي يواكب مستهدفات الدولة في تأصيل المسؤولية الاجتماعية، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم الله-؛ لتعزيز منظومة التنمية المستدامة وجودة الحياة على مستوى مناطق المملكة.

وتشمل المراكز الستة التي جرى إنشاؤها على مساحة 4 آلاف متر مربع لكل مركز، عيادات الرعاية الصحية الأولية المتخصصة بالإضافة إلى خدمات الطوارئ، الأسنان، الأشعة، المختبر، وخدمات الرعاية الصيدلانية، وذلك في 5 مراكز موزعة على أحياء المدينة المنورة تتضمن حي السلام وطيبة والسقيا وحمراء الأسد وشوران، إلى جانب مركزٍ سادسٍ في محافظة بدر.

فيما جرى تخصيص مركزٍ لرعاية كبار السن في حي العزيزية بالمدينة المنورة بطاقة استيعابية تصل إلى 200 مستفيد ومستفيدة، ضمن مبادرة خير المدينة، على مساحة 20 ألف متر مربع، ويهدف إلى منح كبار السن المنزلة المقدّرة لهم في المجتمع، عبر مرافق مجهزة بعناية فائقة، تشمل صالات الراحة والاستقبال ووحدات الخدمات ومسطحات خضراء، فضلاً عن عيادات تقدّم الخدمات الطبية المتخصصة لهم، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتنوعة لهذه الفئة التي ظلت شريكة على مر السنين الماضية في بناء وخدمة دوت الخليج وتحقيق التنمية المستدامة.