انت الان تتابع شاهد.. فتيات كفيفات يعبّرن عن حبهن للمملكة بيومها الوطني بطريقة مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 7:28 مساءً

عبّرت عشر فتيات كفيفات من مركز رؤيا بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، عن حبهن وفخرهن واعتزازهن بالمملكة العربية السعودية بيومها الوطني بعمل فني بخيط ولوح وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسعودي الثالث والتسعين. وأنتجت الفتيات لوحات فنية من الخيط واللوح تزينت بشعار "نحلم ونحقق" وكذلك خريطة المملكة وأعمالاً فنية عديدة، وذلك بعد أن انتهين من البرنامج التدريبي بعنوان "خيط ولوح" الذي أقامته لهن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية للفتيات الكفيفات من تاريخ 11 /9 /2023 م ولفترة 19/ 9 /2023م. يُذكر أن مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية أحد برامج مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الذي يهدف إلى تأهيل ورعاية وخدمة المعاقين بصريًا، وتقديم خدمات مستدامة ذات جودة عالية وبكفاءة وفعاليّة لذوي الإعاقة البصرية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فتيات كفيفات يعبّرن عن حبهن للمملكة بيومها الوطني بطريقة مميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.